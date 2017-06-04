Более 1,5 тыс. человек пострадали в результате давки в Турине

Число пострадавших в результате давки на центральной площади города Турин в Италии превысило 1,5 тыс. человек, сообщают в воскресенье западные СМИ.

По последним данным, состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

Прокуратура Турина начала расследование обстоятельств произошедшего.

Давка возникла накануне поздно вечером на площади Сан-Карло, где собрались болельщики футбольного клуба "Ювентус". Тысячи собравшихся смотрели на установленном на площади гигантском экране игру "Ювентуса" с "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, когда в центре толпы вдруг разорвались петарды. Раздавшиеся звуки приняли за взрывы или выстрелы, после чего в толпе началась паника.