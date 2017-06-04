Заключенных в грузинских тюрьмах разделят на курящих и некурящих

Курящие и некурящие осужденные или заключенные, отбывающие наказание в грузинских тюрьмах, будут размещены в разных камерах, сообщает министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии в воскресенье.

Соответствующий приказ министра, предусматривающий внесение изменений в положение о пенитенциарных учреждениях закрытого типа, уже вступил в силу, говорится на сайте ведомства.

"Цель осуществленных изменений - оградить некурящих от вредного воздействия табачного дыма", - отмечается в сообщении.

Нововведения в тюрьмах Грузии является частью поправок, принятых в мае текущего года парламентом в закон "О контроле табака", в соответствие с которыми в стране поэтапно будут введены новые ограничения на потребление табака и табачных изделий.

В частности, с 1 января 2018 года сигареты обязательно должны упаковываться в однообразную, непривлекательную форму, а на пачки должны быть нанесены фото-пиктограммы, отображающие негативные последствия курения. С 1 мая вступил в силу запрет на курение в общественных местах и во всех закрытых помещениях, которые более чем на 50% огорожены стенами, а также всякая реклама табачных изделий.

По информации Всемирной организации здравоохранения, Грузия является одним из мировых лидеров в потреблении табачных изделий. В стране регулярно курит 40% населения, среди мужчин этот показатель составляет 60%, среди женщин - 15%.