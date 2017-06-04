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Это интересно 04.06.2017 17:34

Заключенных в грузинских тюрьмах разделят на курящих и некурящих

Курящие и некурящие осужденные или заключенные, отбывающие наказание в грузинских тюрьмах, будут размещены в разных камерах, сообщает министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии в воскресенье.

Соответствующий приказ министра, предусматривающий внесение изменений в положение о пенитенциарных учреждениях закрытого типа, уже вступил в силу, говорится на сайте ведомства.

"Цель осуществленных изменений - оградить некурящих от вредного воздействия табачного дыма", - отмечается в сообщении.

Нововведения в тюрьмах Грузии является частью поправок, принятых в мае текущего года парламентом в закон "О контроле табака", в соответствие с которыми в стране поэтапно будут введены новые ограничения на потребление табака и табачных изделий.

В частности, с 1 января 2018 года сигареты обязательно должны упаковываться в однообразную, непривлекательную форму, а на пачки должны быть нанесены фото-пиктограммы, отображающие негативные последствия курения. С 1 мая вступил в силу запрет на курение в общественных местах и во всех закрытых помещениях, которые более чем на 50% огорожены стенами, а также всякая реклама табачных изделий.

По информации Всемирной организации здравоохранения, Грузия является одним из мировых лидеров в потреблении табачных изделий. В стране регулярно курит 40% населения, среди мужчин этот показатель составляет 60%, среди женщин - 15%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЮРЬМА, СОДЕРЖАНИЕ, КУРИЛЬЩИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]