Сирийская армия отбила у террористов ИГ Мескену - крупнейший оплот группировки в восточной части провинции Алеппо

Группировка "Исламское государство" потерпела крупное поражение в восточной части провинции Алеппо, после того как сирийские правительственные силы выбили ИГ из ее важнейшего форпоста - города Мескена, сообщает в воскресенье арабское издание "Аль-Масдар".

Террористы удерживали Мескену более трех лет. Этот город, расположенный на пути из Алеппо в Ракку - оплот ИГ в Сирии - играл большую роль для ИГ, отмечает издание.

По данным сирийского агентства САНА, военные Сирии установили контроль над рядом других населенных пунктов и над двумя водонасосными станциями в районе Аль-Хавса.