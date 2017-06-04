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Дальнее зарубежье 04.06.2017 17:53

Сирийская армия отбила у террористов ИГ Мескену - крупнейший оплот группировки в восточной части провинции Алеппо

Группировка "Исламское государство" потерпела крупное поражение в восточной части провинции Алеппо, после того как сирийские правительственные силы выбили ИГ из ее важнейшего форпоста - города Мескена, сообщает в воскресенье арабское издание "Аль-Масдар".

Террористы удерживали Мескену более трех лет. Этот город, расположенный на пути из Алеппо в Ракку - оплот ИГ в Сирии - играл большую роль для ИГ, отмечает издание.

По данным сирийского агентства САНА, военные Сирии установили контроль над рядом других населенных пунктов и над двумя водонасосными станциями в районе Аль-Хавса.

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Тэги: АЛЕППО, ИГ, РАЗГРОМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]