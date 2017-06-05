Три арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром

Бахрейн и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношения с Катаром на фоне противоречий между двумя странами, сообщило в понедельник агентство Associated Press. По официальным данным, это произошло из-за вмешательства во внутренние дела Бахрейна.

Позднее агентство "Синьхуа" сообщило, что дипломатические отношения с Катаром разорвал и Египет.