Три арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром

Бахрейн и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношения с Катаром на фоне противоречий между двумя странами, сообщило в понедельник агентство Associated Press. По официальным данным, это произошло из-за вмешательства во внутренние дела Бахрейна.
Позднее агентство "Синьхуа" сообщило, что дипломатические отношения с Катаром разорвал и Египет.
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