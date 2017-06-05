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Дальнее зарубежье 05.06.2017 07:37

Три арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром

Бахрейн и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношения с Катаром на фоне противоречий между двумя странами, сообщило в понедельник агентство Associated Press. По официальным данным, это произошло из-за вмешательства во внутренние дела Бахрейна.

Позднее агентство "Синьхуа" сообщило, что дипломатические отношения с Катаром разорвал и Египет.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАТАР, САУДАРАВИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ, РАЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]