Четыре арабских государства разорвали дипотношения с Катаром

Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили в понедельник о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сообщают мировые СМИ.
Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром.
Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.
Причиной таких решительных мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ.
Бахрейн, первым объявивший о разрыве дипотношений, заявил, что Катар "дестабилизирует ситуацию в области безопасности", его средства массовой информации "занимаются подстрекательством", страна "поддерживает вооруженную террористическую деятельность и финансирует связанные с Ираном группы для организации саботажа и паники в Бахрейне".
МИД Арабской Республики Египет обвинил Катар в "поддержке враждебной деятельности против Египта".
Наблюдатели считают, что истинной причиной послужило то, что в ходе прошедшего неделю назад саммита стран Персидского залива катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите.
Позднее Катар попытался объяснить, что сайт агентства был взломан, и речь является фэйком, однако это не убедило арабских партнеров Катара.
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