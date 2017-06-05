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Дальнее зарубежье 05.06.2017 08:23

Четыре арабских государства разорвали дипотношения с Катаром

Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили в понедельник о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сообщают мировые СМИ.

Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром.

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Причиной таких решительных мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ.

Бахрейн, первым объявивший о разрыве дипотношений, заявил, что Катар "дестабилизирует ситуацию в области безопасности", его средства массовой информации "занимаются подстрекательством", страна "поддерживает вооруженную террористическую деятельность и финансирует связанные с Ираном группы для организации саботажа и паники в Бахрейне".

МИД Арабской Республики Египет обвинил Катар в "поддержке враждебной деятельности против Египта".

Наблюдатели считают, что истинной причиной послужило то, что в ходе прошедшего неделю назад саммита стран Персидского залива катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите.

Позднее Катар попытался объяснить, что сайт агентства был взломан, и речь является фэйком, однако это не убедило арабских партнеров Катара.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, СТРАНЫ, КАТАР, ДИПОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]