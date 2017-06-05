Путин: США вмешиваются в выборные кампании по всему миру, так на что им обижаться, каждое действие имеет противодействие

Президент РФ Владимир Путин в связи с обвинениями в адрес РФ во вмешательстве в президентские выборы в США обратил внимание на попытки Вашингтона вмешаться во внутреннюю политику других стран по всему миру.
"Теперь, если эту страничку все-таки перевернуть, то я вам скажу то, о чем вы наверняка должны знать, - я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде вмешиваются в выборные кампании других стран", - сказал В.Путин американскому телеканалу NBC.
Как отметил В.Путин, "вот куда пальцем на карте мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы".
"Поэтому, если кто-то, я не говорю, что это мы (мы не вмешивались), но, если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться. Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь", - заявил президент РФ.
На замечание американской журналистки о том, что его слова звучат как оправдание, В.Путин ответил: "Это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта. Каждое действие имеет соответствующее противодействие".
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