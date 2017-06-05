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Дальнее зарубежье 05.06.2017 08:51

В странах Балтии и Польше начнутся крупные международные учения Saber Strike

В понедельник в странах Балтии и Польше начнутся крупные международные учения США Saber Strike.

В ежегодных учениях США, проводимых на территории стран Балтии и Польши, примут военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании, Франции, США и Финляндии. Впервые в маневрах участвуют все боевые группы НАТО, сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Кроме разведывательного батальона сил обороны Эстонии и военнослужащих из состава тактических групп НАТО из Великобритании и Франции, в учениях Saber Strike примут участие также инженерный взвод Оборонительных сил Финляндии и штурмовые вертолеты ВВС США AH-64 (Apache), а также UH-64 (Black Hawk), и корректировщики авиационного огня.

"В задачу маневров входит интеграция в состав расквартированной в Эстонии бригады тактической группы НАТО, для чего будут отрабатываться тренировки в ситуациях, имитирующих реальные боевые действия," - сказал командир Первой пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм (Veiko-Vello Palm).

Часть подразделений будет выполнять задания по обороне и сдерживанию противника, другая - отрабатывать тактику нападения. Огневую поддержку солдатам окажут штурмовые вертолеты ВВС США.

Ведущим государством в этом году является Латвия, где размещен и главный штаб учений. В Латвии будет отрабатываться прием сил союзников и их предварительное размещения. На границе Литвы и Польши пройдут учения по нанесению воздушных ударов и форсированию рек.

Всего 20 частей и подразделений союзных государств и партнеров НАТО распределены между тремя государствами Балтии и Польшей. В Эстонии они сосредоточатся на центральном полигоне Сил обороны, в военном городке в Тапа и на авиабазе Эмари.

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Тэги: БАЛТИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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