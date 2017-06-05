В странах Балтии и Польше начнутся крупные международные учения Saber Strike

В понедельник в странах Балтии и Польше начнутся крупные международные учения США Saber Strike.
В ежегодных учениях США, проводимых на территории стран Балтии и Польши, примут военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании, Франции, США и Финляндии. Впервые в маневрах участвуют все боевые группы НАТО, сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии.
Кроме разведывательного батальона сил обороны Эстонии и военнослужащих из состава тактических групп НАТО из Великобритании и Франции, в учениях Saber Strike примут участие также инженерный взвод Оборонительных сил Финляндии и штурмовые вертолеты ВВС США AH-64 (Apache), а также UH-64 (Black Hawk), и корректировщики авиационного огня.
"В задачу маневров входит интеграция в состав расквартированной в Эстонии бригады тактической группы НАТО, для чего будут отрабатываться тренировки в ситуациях, имитирующих реальные боевые действия," - сказал командир Первой пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм (Veiko-Vello Palm).
Часть подразделений будет выполнять задания по обороне и сдерживанию противника, другая - отрабатывать тактику нападения. Огневую поддержку солдатам окажут штурмовые вертолеты ВВС США.
Ведущим государством в этом году является Латвия, где размещен и главный штаб учений. В Латвии будет отрабатываться прием сил союзников и их предварительное размещения. На границе Литвы и Польши пройдут учения по нанесению воздушных ударов и форсированию рек.
Всего 20 частей и подразделений союзных государств и партнеров НАТО распределены между тремя государствами Балтии и Польшей. В Эстонии они сосредоточатся на центральном полигоне Сил обороны, в военном городке в Тапа и на авиабазе Эмари.
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