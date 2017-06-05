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Дальнее зарубежье 05.06.2017 09:11

Черногория официально вступает в НАТО

Черногория официально станет в понедельник 29-м членом Североатлантического альянса.

В этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном примет участие в церемонии передачи в госдепартаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о вступлении этой балканской республики в альянс, сообщила пресс-служба организации.

Церемония в ознаменование присоединения Черногории к НАТО состоится в штаб-квартире организации в Брюсселе 7 июня. На ней будет присутствовать черногорский президент Филип Вуянович.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО 28 апреля 2017. 12 мая правительство Черногории сообщило, что все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении в альянс этого балканского государства.

В Москве решение о вступлении Черногории в НАТО восприняли крайне негативно, предупредив, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги по защите национальной безопасности.

"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", - заявил МИД РФ после принятого в конце апреля парламентом Черногории решения о членстве в НАТО.

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Тэги: НАТО, ЧЕРНОГОРИЯ, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]