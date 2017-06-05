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Финансы 05.06.2017 08:54

Кабмин списал долг хозяйства Qara Inek, пострадавшего от армянских обстрелов в апреле 2016 года, перед Агролизинг на 423 тыс. манатов

ОАО "Агролизинг" в 2016 году списало средств на сумму 13 млн 835,777 тыс. манатов.

Согласно годовой аудированной финотчетности общества, средства на сумму 13 млн 835,777 тыс. манатов были списаны на основании решений кабинета министров Азербайджана.

В частности, решением кабмина было списано 13 млн 412,589 тыс. манатов в рамках 40%-ой льготы по дебиторским долгам.

Кроме этого, на основании предложения Минфина в августе 2016 года кабмин принял решение о списании долга фермерского хозяйства "Qara Inek" перед Агролизинг на сумму 423,188 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, фермерское хозяйство "Qara Inek", расположенное в Агдамском районе, в конце апреля 2016 года серьезно пострадало, в том числе и производственные участки, в результате обстрелов со стороны ВС Армении.

ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана. Компания занимается закупкой сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений с последующей сдачей в лизинг предпринимателям.

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СРЕДСТВА, СПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]