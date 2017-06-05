Кабмин списал долг хозяйства Qara Inek, пострадавшего от армянских обстрелов в апреле 2016 года, перед Агролизинг на 423 тыс. манатов

ОАО "Агролизинг" в 2016 году списало средств на сумму 13 млн 835,777 тыс. манатов.
Согласно годовой аудированной финотчетности общества, средства на сумму 13 млн 835,777 тыс. манатов были списаны на основании решений кабинета министров Азербайджана.
В частности, решением кабмина было списано 13 млн 412,589 тыс. манатов в рамках 40%-ой льготы по дебиторским долгам.
Кроме этого, на основании предложения Минфина в августе 2016 года кабмин принял решение о списании долга фермерского хозяйства "Qara Inek" перед Агролизинг на сумму 423,188 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, фермерское хозяйство "Qara Inek", расположенное в Агдамском районе, в конце апреля 2016 года серьезно пострадало, в том числе и производственные участки, в результате обстрелов со стороны ВС Армении.
ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана. Компания занимается закупкой сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений с последующей сдачей в лизинг предпринимателям.
А.Азизов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 120 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев соболезнует в связи с терактами в Лондоне и призывает к последовательной борьбе с терроризмом
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Заключенных в грузинских тюрьмах разделят на курящих и некурящих
Глава Минэнерго Азербайджана госпитализирован из-за проблем с сердцем
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Москва предлагает провести новую встречу в Астане по Сирии 12-13 июня - МИД Казахстана
Порог бедности в РФ сейчас стал немного хуже, чем планировалось, но ситуация будет исправляться - Путин
Путин не исключает участия американских спецслужб в хакерских атаках в США
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»