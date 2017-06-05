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Финансы 05.06.2017 09:03

Президиум АБА в конце июня определится с представителями банковского сектора в Совете попечителей ADIF

Заседание Президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в расширенном составе состоится 20 июня.

"20 июня состоится заседание президиума АБА в расширенном составе. На нем, в том числе будут обсуждаться выборы представителей от ассоциации в Совете попечителей Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF)", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АБА.

В настоящее время банковский сектор в Совете попечителей ADIF представляют председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Халид Ахадов и председатель Наблюдательного совета "Kapitalbank" Джалал Гасымов.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов

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Тэги: АБА, ПРЕЗИДИУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]