Президиум АБА в конце июня определится с представителями банковского сектора в Совете попечителей ADIF

Заседание Президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в расширенном составе состоится 20 июня.

"20 июня состоится заседание президиума АБА в расширенном составе. На нем, в том числе будут обсуждаться выборы представителей от ассоциации в Совете попечителей Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF)", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АБА.

В настоящее время банковский сектор в Совете попечителей ADIF представляют председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Халид Ахадов и председатель Наблюдательного совета "Kapitalbank" Джалал Гасымов.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов