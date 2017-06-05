Путин заявляет, что практически не общался с Флинном

Президент России Владимир Путин заявил, что не был знаком с экс-советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майлом Флинном, заметив, что виделся с ним всего однажды.
"Я с ним даже практически не разговаривал. Я с ним только поздоровался, сел рядом, потом попрощался, встал и ушел. Все мое знакомство с господином Флинном", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC, комментируя по просьбе ведущей распространяемую в СМИ США фотографию, где В.Путин и М.Флинн запечатлены на одном мероприятии.
В.Путин отметил, что узнал о том, кем был М.Флинн уже после мероприятия.
Обращаясь к ведущей телеканала - Меган Келли, которая вела пленарное заседание на Петербургского экономического Форума 2017, президент России заметил, что знаком с ней намного лучше, чем с М.Флинном.
"У меня с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном. Мы с вами вчера встречались вечером, мы с вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся", - пояснил он.
"Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами целый день, Флинна уволили с работы, а вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму", - пошутил российский лидер.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 120 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев соболезнует в связи с терактами в Лондоне и призывает к последовательной борьбе с терроризмом
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Метаноловый завод SOCAR за 5 месяцев произвел свыше 70 тыс. тонн метанола
Агролизинг на счетах в Texnikabank имел более 15 млн манатов
Заключенных в грузинских тюрьмах разделят на курящих и некурящих
Глава Минэнерго Азербайджана госпитализирован из-за проблем с сердцем
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»