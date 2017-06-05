Путин заявляет, что практически не общался с Флинном

Президент России Владимир Путин заявил, что не был знаком с экс-советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майлом Флинном, заметив, что виделся с ним всего однажды.

"Я с ним даже практически не разговаривал. Я с ним только поздоровался, сел рядом, потом попрощался, встал и ушел. Все мое знакомство с господином Флинном", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC, комментируя по просьбе ведущей распространяемую в СМИ США фотографию, где В.Путин и М.Флинн запечатлены на одном мероприятии.

В.Путин отметил, что узнал о том, кем был М.Флинн уже после мероприятия.

Обращаясь к ведущей телеканала - Меган Келли, которая вела пленарное заседание на Петербургского экономического Форума 2017, президент России заметил, что знаком с ней намного лучше, чем с М.Флинном.

"У меня с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном. Мы с вами вчера встречались вечером, мы с вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся", - пояснил он.

"Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами целый день, Флинна уволили с работы, а вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму", - пошутил российский лидер.