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СНГ 05.06.2017 09:34

Путин заявляет, что практически не общался с Флинном

Президент России Владимир Путин заявил, что не был знаком с экс-советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майлом Флинном, заметив, что виделся с ним всего однажды.

"Я с ним даже практически не разговаривал. Я с ним только поздоровался, сел рядом, потом попрощался, встал и ушел. Все мое знакомство с господином Флинном", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC, комментируя по просьбе ведущей распространяемую в СМИ США фотографию, где В.Путин и М.Флинн запечатлены на одном мероприятии.

В.Путин отметил, что узнал о том, кем был М.Флинн уже после мероприятия.

Обращаясь к ведущей телеканала - Меган Келли, которая вела пленарное заседание на Петербургского экономического Форума 2017, президент России заметил, что знаком с ней намного лучше, чем с М.Флинном.

"У меня с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном. Мы с вами вчера встречались вечером, мы с вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся", - пояснил он.

"Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами целый день, Флинна уволили с работы, а вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму", - пошутил российский лидер.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПУТИН, ФЛИНН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]