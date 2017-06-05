Путин не исключает участия американских спецслужб в хакерских атаках в США

Президент РФ Владимир Путин считает, что за хакерскими атаками в Соединенных Штатах могут стоять хакеры из США, которые специально "перевели стрелки" на Россию, не исключена в этом роль американских спецслужб.
"Хакеры могут быть где угодно, они могут в России быть, в Азии, в той же Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, "стрелку" на Россию", - сказал В.Путин в интервью ведущей телеканала NBC Меган Келли.
По его словам, по каким-то соображениям в ходе внутриполитической борьбы этим хакерам было удобно выдать информацию. "Они ее выдали, сославшись на Россию. Такого вы себе представить не можете? Я могу", - сказал президент РФ.
В.Путин вспомнил дело об убийстве президента США Джона Кеннеди.
"Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Если эта версия верна, а этого исключить нельзя, то чего же проще в сегодняшних условиях, используя все технические возможности спецслужб, организовать какие-то атаки соответствующим образом, сославшись еще и на Россию. А что, разве кандидата от Демократической партии так все любят в Соединенных Штатах? Что, это уж такой популярный человек был? И у этого кандидата тоже были свои политические оппоненты и противники", - заметил глава государства.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 120 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев соболезнует в связи с терактами в Лондоне и призывает к последовательной борьбе с терроризмом
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Метаноловый завод SOCAR за 5 месяцев произвел свыше 70 тыс. тонн метанола
Агролизинг на счетах в Texnikabank имел более 15 млн манатов
Заключенных в грузинских тюрьмах разделят на курящих и некурящих
Глава Минэнерго Азербайджана госпитализирован из-за проблем с сердцем
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»