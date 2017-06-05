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СНГ 05.06.2017 09:46

Путин не исключает участия американских спецслужб в хакерских атаках в США

Президент РФ Владимир Путин считает, что за хакерскими атаками в Соединенных Штатах могут стоять хакеры из США, которые специально "перевели стрелки" на Россию, не исключена в этом роль американских спецслужб.

"Хакеры могут быть где угодно, они могут в России быть, в Азии, в той же Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, "стрелку" на Россию", - сказал В.Путин в интервью ведущей телеканала NBC Меган Келли.

По его словам, по каким-то соображениям в ходе внутриполитической борьбы этим хакерам было удобно выдать информацию. "Они ее выдали, сославшись на Россию. Такого вы себе представить не можете? Я могу", - сказал президент РФ.

В.Путин вспомнил дело об убийстве президента США Джона Кеннеди.

"Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Если эта версия верна, а этого исключить нельзя, то чего же проще в сегодняшних условиях, используя все технические возможности спецслужб, организовать какие-то атаки соответствующим образом, сославшись еще и на Россию. А что, разве кандидата от Демократической партии так все любят в Соединенных Штатах? Что, это уж такой популярный человек был? И у этого кандидата тоже были свои политические оппоненты и противники", - заметил глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]