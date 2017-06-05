Порог бедности в РФ сейчас стал немного хуже, чем планировалось, но ситуация будет исправляться - Путин

Президент РФ Владимир Путин надеется, что 17 лет, которые он находится у власти, не отразились на его личности.

"Надеюсь, что нет", - сказал В.Путин в интервью ведущей телеканала NBC Меган Келли, отвечая на вопрос отразилось ли на нем лично руководство страной в течении 17 лет.

При этом В.Путин отметил, что чувствует "прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной".

Президент заметил, что в минувший четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди, участвовавший в Петербургском международном экономическом форуме, посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тысяч ленинградцев - "как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде".

"Они умерли от голода. И в одной из могил похоронен мой старший брат, которого я никогда не видел, и я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов", - сказал В.Путин.

Президент отметил, что в России по-прежнему много проблем. "И даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали. Ситуация будет исправляться, я уверен. Но все-таки у нас в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросла пенсия", - сказал он.

Кроме того, экономика, по его словам, стала совсем другой. "Изменился объем, почти в два раза выросла экономика по объемам, и качество ее меняется. Не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется. У нас сегодня совершенно другие Вооруженные Силы по сравнению с тем, что было, скажем, 15 лет тому назад", - сказал В.Путин.

Все это, включая и великую историю России, культуру подавляющего большинства граждан России вызывает гордость за свою страну, считает глава государства.