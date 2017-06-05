Экономический рост Азербайджана в 2019г ускорится до 1,3% - ВБ

Всемирный банк подтвердил прогнозы по экономике Азербайджана на 2017-2019гг.

Согласно опубликованному банком обзору «Перспективы мировой экономики», спад ВВП Азербайджана в 2017 году ожидается на уровне 1,4%.

По прогнозам ВБ, экономический рост в Азербайджане возобновится в 2018 году (0,6%) и ускорится до 1,3% в 2019 году.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

Спад ВВП Азербайджана в 2016 году составил 3,1%.

А.Азизов