Экономический рост Азербайджана в 2019г ускорится до 1,3% - ВБ

Всемирный банк подтвердил прогнозы по экономике Азербайджана на 2017-2019гг.
Согласно опубликованному банком обзору «Перспективы мировой экономики», спад ВВП Азербайджана в 2017 году ожидается на уровне 1,4%.
По прогнозам ВБ, экономический рост в Азербайджане возобновится в 2018 году (0,6%) и ускорится до 1,3% в 2019 году.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.
Спад ВВП Азербайджана в 2016 году составил 3,1%.
А.Азизов
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