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ТЭК 05.06.2017 09:28

Нефть растет из-за роста напряженности вокруг Катара, Brent подорожала до $50,58 за баррель

Цены на нефть растут в понедельник на фоне возросшей политической напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщают мировые СМИ, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром.

Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 опустилась на $0,63 (1,26%) - до $50,58 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,68 (1,34%) - до $49,95 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,61 (1,28%) - до $48,27 за баррель. Контракт подешевел на $0,7 (1,45%) - до $47,66 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем.

Ситуация вокруг Катара несет в себе риски, однако не стоит преувеличивать ее последствия, отмечает аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хэйнс. "Геополитические риски в последнее время не слишком серьезно влияют на рынки", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

По итогам прошедшей недели цены на нефть показали самое существенное падение за месяц, что было связано с сигналами роста добычи в США. Негативным фактором для рынка также оказалось решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, повысившее опасения того, что американские власти будут наращивать поддержку сланцевого сектора, пишет MarketWatch.

Стоимость Brent выросла за минувшую неделю на 4,9%, WTI - на 4,3%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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