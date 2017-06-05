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Макроэкономика 05.06.2017 09:31

Евро подорожал к манату до 1,9177 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июня сохранил на уровне 1,7021 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 июня ЦБА определил 1,9177 манат/1EUR (2 июня - 1,9097 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 июня установил на уровне 0,0301 манат/1RUB (2 июня - 0,0302 манат/1RUB).

Н.Аббасова

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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]