Евро подорожал к манату до 1,9177 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июня сохранил на уровне 1,7021 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 июня ЦБА определил 1,9177 манат/1EUR (2 июня - 1,9097 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 июня установил на уровне 0,0301 манат/1RUB (2 июня - 0,0302 манат/1RUB).

Н.Аббасова