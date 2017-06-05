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Финансы 05.06.2017 09:36

Агролизинг на счетах в Texnikabank имел более 15 млн манатов

Остаток средств, размещенных ОАО "Агролизинг" в ОАО "Texnikabank", чья лицензия была отозвана в начале 2016 года, составляет 15 млн 394,226 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Агролизинг.

По данным на 31 декабря 2016 года остаток средств на расчетном счете Агролизинг в Texnikabank составлял 706,591 тыс. манатов.

Кроме этого, общество в банке имело валютный счет на сумму 3 млн 888,695 тыс. евро (7 млн 250,695 тыс. манатов), а также в $4,2 млн (7 млн 436,940 тыс. манатов).

Центробанк 1 февраля 2016 года принял решение об аннулировании лицензии Texnikabank в связи с тем, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов - ИФ-Аз), коэффициент адекватности капитала был ниже 3%, он не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана. Компания занимается закупкой сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений с последующей сдачей в лизинг предпринимателям.

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, TEXNIKABANK, СРЕДСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]