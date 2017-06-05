Метаноловый завод SOCAR за 5 месяцев произвел свыше 70 тыс. тонн метанола

ООО «SOCAR Methanol» за январь-май 2017 года произвело 70 тыс. 252,57 тонн метанола, отмечается в сообщении предприятия.
«С 1 января 2017 года по 1 июня года на метаноловом заводе произведено 70 тыс. 252,57 тонн метанола. С учетом того, что метанол является ванным промежуточным химическим веществом, а также растущий спрос на данный химпродукт, в перспективе планируется нарастить производственный потенциал SOCAR Methanol», - подчеркивается в информации.
Ранее сообщалось, что продукция, произведенная на металоновом заводе, направляется на экспорт, главным образом, в Турцию, страны Западной Европы и Средиземноморья. В то же время общество продолжает исследования местного рынка
По данным предприятия, нормализация деятельности метанолового завода стала возможной после передачи предприятия в ноябре 2016 года на баланс компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). Это позволило заводу, начиная с января текущего года, восстановить производственный процесс, на основе новых принципов управления и структуры.
Минналогов 4 ноября зарегистрировало ООО «SOCAR Methanol» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов.
Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. В 2015 году Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год. В конце 2015 года завод прекратил производственную деятельность.
SOCAR приобрела завод у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.
Н.Аббасова
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