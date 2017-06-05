Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 20° 29° 7 Июн 22° 30° 8 Июн 21° 28°

ТЭК 05.06.2017 09:59

Метаноловый завод SOCAR за 5 месяцев произвел свыше 70 тыс. тонн метанола

ООО «SOCAR Methanol» за январь-май 2017 года произвело 70 тыс. 252,57 тонн метанола, отмечается в сообщении предприятия.

«С 1 января 2017 года по 1 июня года на метаноловом заводе произведено 70 тыс. 252,57 тонн метанола. С учетом того, что метанол является ванным промежуточным химическим веществом, а также растущий спрос на данный химпродукт, в перспективе планируется нарастить производственный потенциал SOCAR Methanol», - подчеркивается в информации.

Ранее сообщалось, что продукция, произведенная на металоновом заводе, направляется на экспорт, главным образом, в Турцию, страны Западной Европы и Средиземноморья. В то же время общество продолжает исследования местного рынка

По данным предприятия, нормализация деятельности метанолового завода стала возможной после передачи предприятия в ноябре 2016 года на баланс компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). Это позволило заводу, начиная с января текущего года, восстановить производственный процесс, на основе новых принципов управления и структуры.

Минналогов 4 ноября зарегистрировало ООО «SOCAR Methanol» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов.

Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. В 2015 году Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год. В конце 2015 года завод прекратил производственную деятельность.

SOCAR приобрела завод у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕТАНОЛ, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Метаноловый завод SOCAR с начала 2017г. произвел около 57 тыс. тонн метанола

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]