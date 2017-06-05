Москва предлагает провести новую встречу в Астане по Сирии 12-13 июня - МИД Казахстана

Астана ждет от стран-гарантов перемирия в Сирии информацию о повестке и составе участников следующей встречи в Астане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"В настоящее время страны-гаранты - Российская Федерация, Турецкая Республика и Республика Иран - проводят активные и интенсивные консультации между собой для того, чтобы окончательно определить даты очередного раунда встречи в рамках астанинского процесса по сирийскому урегулированию. В предварительном плане наши российские партнёры информировали нас о том, что они собираются предложить своим партнерам собраться в Астане 12-13 июня", - сказал К.Абдрахманов журналистам в понедельник в Астане.
По его словам, МИД Казахстана в настоящее время ждёт информацию о составе участников и повестке.
"В настоящее время не могу сказать ничего конкретного о составе и уровне. Также пока не могу сказать о повестке дня. Страны-гаранты должны нас в ближайшее время, я надеюсь в ближайшие дни, если не часы, информировать о повестке это встречи и составе участников", - отметил глава МИД Казахстана.
Он напомнил, что по традиции на таких мероприятиях в рамках астанинского процесса присутствуют делегации стран-гарантов, а также по их приглашению могут принять участие делегации правительства Сирии, вооруженной оппозиции, также предполагается приглашение государств-наблюдателей и ООН.
Он также напомнил, что во время майской встречи страны-гаранты подписали меморандум о зонах деэскалации.
"Как нас предварительно информировали представители стран-гарантов, во время очередного раунда астанинского процесса предполагается конкретизировать реализацию меморандума, а именно определить, каким образом будут функционировать зоны деэскалации. Кстати, согласно предварительной информации, тот подписанный меморандум о создании зон деэскалации во многом способствовал снижению напряжённости на территории САР и значительному сокращению боевых действий. Я думаю, Это является отрадным фактором, и, как я понимаю, для стран-гарантов сейчас очень важно закрепить позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем на территории Сирийской Арабской Республики", - сказал К.Абдрахманов.
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