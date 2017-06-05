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Дальнее зарубежье 05.06.2017 15:01

Эстония на два дня вводит погранконтроль на границе с Латвией

Эстония в понедельник временно вводит в тестовом режиме пограничный контроль на границе с Латвией.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента пограничной охраны и полиции Эстонии, контроль вводится 5-6 июня для проверки возможностей своих служб и взаимодействия со своими южными партнерами.

Как отметила руководитель интегрированного бюро управления границей Хелен Нейдер-Веэрме (Helen Neider-Veerme), в ходе учениях основное внимание будет обращено на логистику и планирование ресурсов.

"Учения являются одной из мер по подготовке к различным ситуациям, которые могут возникнуть в связи с председательством Эстонии в Совете Европейского союза. На сей раз мы тренируемся в готовности быстро реагировать на различные угрозы на границе", - сказала представитель департамента.

На время учений будут восстановлены пограничные переходы в городе Валга (Valga), в Мыйзакюла (Moisakula), Вастсе-Рооза (Vastse-Roosa), Мерати (Murati) и Икла (Ikla).

Кроме того, на приграничные территории будут доставлены дополнительные патрули, которые будут проводить точечные проверки автомашин и документов у людей.

"Тем, кто 6 и 7 июня собирается пересечь границу Эстонии и Латвии, необходимо иметь при себе действующие рейсовые документы. Водители транспортных средств также должны иметь при себе соответствующие документы на машину", - предупредила Х.Нейдер-Веэрме.

После вступления в Шенгенскую зону в 2007 году в Эстонии временно восстанавливался пограничный режим два раза: в 2010 году на время встречи министров иностранных дел стран НАТО и в 2014 году на время визита в Эстонию президента США Барака Обамы.

Эстония возглавит Европейский союз с 1 июля по 31 декабря.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ПОГРАНКОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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