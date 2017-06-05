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СНГ 05.06.2017 15:17

На Украине могут законодательно закрепить необходимость членства страны в НАТО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выступил с инициативой закрепить на законодательном уровне положения о том, что членство Украины в НАТО является приоритетом государственной внешней политики.

Такое мнение А.Парубий высказал "после посещения этой неделе Парламентской Ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам чрезвычайно плодотворного общения с союзниками и партнерами из Североатлантического альянса", сообщается на сайте Верховной Рады.

Также председатель парламента заявил, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 6470, которым предлагается внести изменения в закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и в закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины".

"Напомню, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. Принятие такого закона - это важный знак для наших союзников! Я обратился к фракциям с тем, чтобы принять этот закон в ближайшее время", - сообщил А.Парубий.

Он подчеркнул: "НАТО - это гарант безопасности во всем свободном мире!".

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членами НАТО. "Такой я вижу свою цель как политика, и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой всегда только в пронатовской и проевропейской команде", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ПАРЛАМЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]