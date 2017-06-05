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Дальнее зарубежье 05.06.2017 15:27

Кандидат партии Макрона лидирует с большим преимуществом в Бельгии в первом туре французских парламентских выборов за границей

Результаты голосования французов в первом туре парламентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье в Бельгии, показывают, что кандидат от партии "Вперед, Республика!" по 4 избирательному округу (Бенилюкс) Пьер-Александр Англад значительно опережает своих конкурентов с почти 50% голосов.

Далеко за ним, согласно данным газеты "Суар", следуют кандидаты левой "Непокорившейся Франции" Софи Росзер (13 %) и "зеленых" Перрин Ледан (10 %). При этом, уточняет издание, пока неизвестны результаты голосования в Люксембурге и Нидерландах.

В минувшие субботу и воскресенье французы, проживающие за пределами метрополии, голосовали на неделю раньше остальной Франции в первом туре парламентских выборов в 11 избирательных округах, охватывающих около 1,3 млн избирателей.

Кандидат от партии Эмманюэля Макрона победил в первом туре также в Швейцарии и Лихтенштейне, сообщает бельгийские издание.

Второй тур выборов пройдет 18 июня.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]