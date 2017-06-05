Кандидат партии Макрона лидирует с большим преимуществом в Бельгии в первом туре французских парламентских выборов за границей

Результаты голосования французов в первом туре парламентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье в Бельгии, показывают, что кандидат от партии "Вперед, Республика!" по 4 избирательному округу (Бенилюкс) Пьер-Александр Англад значительно опережает своих конкурентов с почти 50% голосов.

Далеко за ним, согласно данным газеты "Суар", следуют кандидаты левой "Непокорившейся Франции" Софи Росзер (13 %) и "зеленых" Перрин Ледан (10 %). При этом, уточняет издание, пока неизвестны результаты голосования в Люксембурге и Нидерландах.

В минувшие субботу и воскресенье французы, проживающие за пределами метрополии, голосовали на неделю раньше остальной Франции в первом туре парламентских выборов в 11 избирательных округах, охватывающих около 1,3 млн избирателей.

Кандидат от партии Эмманюэля Макрона победил в первом туре также в Швейцарии и Лихтенштейне, сообщает бельгийские издание.

Второй тур выборов пройдет 18 июня.