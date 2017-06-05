"Национальный фронт" предложил властям Франции разорвать дипотношения с Катаром

Вице-президент партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо предложил властям Франции последовать примеру ряда стран и разорвать дипотношения с Катаром, сообщает сайт газеты "Фигаро".

"Пришло время положить конец доброжелательности французских авторитетных кругов по отношению к Катару. Эта страна представляет опасность, и к ней нужно относиться соответствующим образом в рамках борьбы против терроризма", - говорится в коммюнике Ф.Филиппо.

"Наши будущие депутаты (выборы в парламент Франции запланированы на 11 и 18 июня - ИФ) будут стремиться к тому, чтобы вынести этот вопрос на обсуждение в Национальной ассамблее", - отмечается в нем.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен и Мальдивские острова. Также о прекращении связей с Катаром заявили и ливийские власти, под контролем которых находится восток страны.