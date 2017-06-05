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Дальнее зарубежье 05.06.2017 15:48

"Национальный фронт" предложил властям Франции разорвать дипотношения с Катаром

Вице-президент партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо предложил властям Франции последовать примеру ряда стран и разорвать дипотношения с Катаром, сообщает сайт газеты "Фигаро".

"Пришло время положить конец доброжелательности французских авторитетных кругов по отношению к Катару. Эта страна представляет опасность, и к ней нужно относиться соответствующим образом в рамках борьбы против терроризма", - говорится в коммюнике Ф.Филиппо.

"Наши будущие депутаты (выборы в парламент Франции запланированы на 11 и 18 июня - ИФ) будут стремиться к тому, чтобы вынести этот вопрос на обсуждение в Национальной ассамблее", - отмечается в нем.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен и Мальдивские острова. Также о прекращении связей с Катаром заявили и ливийские власти, под контролем которых находится восток страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАЦФРОНТ, КАТАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]