Мужчина, взявший в заложники женщину в Мельбурне, убит, трое полицейских ранены

Мужчина, который ранее взял заложницу на юго-востоке Мельбурна, ликвидирован силами полиции, заложница не пострадала, но есть погибший, сообщает австралийская телерадиокомпания Эй-Би-Си.
В ходе операции в жилом комплексе Мельбурна, где все произошло, ранения получили трое полицейских.
Отмечается, что стражи порядка прибыли в комплекс после поступления сообщений о якобы произошедшем взрыве и обнаружили в фойе застреленного мужчину.
К настоящему моменту оцепление вокруг этого района не снято, стражи порядка направляют транспорт по другим улицам.
Местные СМИ отмечают, что на месте событий до сих пор продолжают присутствовать значительные силы полиции.
Причина происшедшего пока не установлена. Полиция проверяет, не связан ли данный инцидент с терроризмом.
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