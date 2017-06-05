Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9177 RUR   0.0301 GBR   2.1906 TRY   0.4853

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 21° 29° 7 Июн 22° 30° 8 Июн 21° 28°

Дальнее зарубежье 05.06.2017 14:43

Мужчина, взявший в заложники женщину в Мельбурне, убит, трое полицейских ранены

Мужчина, который ранее взял заложницу на юго-востоке Мельбурна, ликвидирован силами полиции, заложница не пострадала, но есть погибший, сообщает австралийская телерадиокомпания Эй-Би-Си.

В ходе операции в жилом комплексе Мельбурна, где все произошло, ранения получили трое полицейских.

Отмечается, что стражи порядка прибыли в комплекс после поступления сообщений о якобы произошедшем взрыве и обнаружили в фойе застреленного мужчину.

К настоящему моменту оцепление вокруг этого района не снято, стражи порядка направляют транспорт по другим улицам.

Местные СМИ отмечают, что на месте событий до сих пор продолжают присутствовать значительные силы полиции.

Причина происшедшего пока не установлена. Полиция проверяет, не связан ли данный инцидент с терроризмом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, СТРЕЛЬБА, ЗАЛОЖНИК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]