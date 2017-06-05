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Внутренняя политика 05.06.2017 14:41

Президент Алиев назначил Эльчина Гулиева начальником Госпогранслужбы в рамках структурных преобразований в ГПС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил генерал-полковника Эльчина Гулиева начальником Государственной пограничной службы (ГПС), сообщает сайт главы государства.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан", в ГПС проведены структурные изменения, в рамках которых вводится отдельная должность командующего пограничными войсками. До сих пор глава ГПС являлся автоматически командующим и начальником погранвойск.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГПС, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]