Президент Алиев назначил Эльчина Гулиева начальником Госпогранслужбы в рамках структурных преобразований в ГПС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил генерал-полковника Эльчина Гулиева начальником Государственной пограничной службы (ГПС), сообщает сайт главы государства.
Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан", в ГПС проведены структурные изменения, в рамках которых вводится отдельная должность командующего пограничными войсками. До сих пор глава ГПС являлся автоматически командующим и начальником погранвойск.
Ф.Исазаде
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