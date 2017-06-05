Президент Алиев назначил Эльчина Гулиева начальником Госпогранслужбы в рамках структурных преобразований в ГПС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил генерал-полковника Эльчина Гулиева начальником Государственной пограничной службы (ГПС), сообщает сайт главы государства.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан", в ГПС проведены структурные изменения, в рамках которых вводится отдельная должность командующего пограничными войсками. До сих пор глава ГПС являлся автоматически командующим и начальником погранвойск.

Ф.Исазаде