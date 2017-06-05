Катар сожалеет в связи с решением Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения

Министерство иностранных дел Государства Катар выразило глубокое сожаление в связи с решением Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Бахрейн закрыть границы и воздушное пространство и разорвать дипломатические отношения.

Подобные меры безосновательны и зиждутся на голословных утверждениях, говорится в заявлении МИД Катара, поступившем в "Интерфакс" из катарского посольства в Москве.

"Против Катара ведется провокационная кампания, основанная на утверждениях, которые основаны на абсолютных вымыслах, которые доказывают наличие планов нанести ущерб государству. Катар является действующим членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и привержен его договоренностям, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, выполняет свои обязательства в вопросах противостояния терроризму и экстремизму", - говорится в заявлении.

"Совершенно очевидно, что кампания в СМИ по изменению общественного мнения в регионе, и в особенности в странах Арабского залива, провалилась, что объясняет продолжающуюся эскалацию", - отмечается в документе.

"Выдвижение сфабрикованных причин для принятия мер против братского государства, входящего в состав ССАГПЗ, является лучшим доказательством того, что реальных причин для таких действий, принятых совместно с Египтом, не существует. Однако цель ясна - это установление попечительства над государством. Это само по себе нарушение его суверенитета, что категорически запрещено", - констатирует МИД Катара.

"Утверждения, содержащиеся в заявлениях о разрыве отношений, изданных тремя государствами, представляют собой скрытую попытку, которая лишь подтверждает заранее продуманное планирование кампании в СМИ, содержащей множество вымыслов.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что меры, предпринятые против Государства Катар, не отразятся на нормальной жизни граждан и резидентов государства. Правительство Катара примет все необходимые меры обеспечить это и воспрепятствует попыткам повлиять и нанести ущерб народу и экономике Катара", - говорится в заявлении.

"В заключение, Министерство иностранных дел Катара выразило сожаление в связи с тем, что в критический момент три государства не нашли более важной и ключевой задачи для своих граждан, чем предпринять попытки нанести ущерб Государству Катар", - отмечается в заявлении МИД Катара.