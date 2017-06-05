Катар сожалеет в связи с решением Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения

Министерство иностранных дел Государства Катар выразило глубокое сожаление в связи с решением Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Бахрейн закрыть границы и воздушное пространство и разорвать дипломатические отношения.
Подобные меры безосновательны и зиждутся на голословных утверждениях, говорится в заявлении МИД Катара, поступившем в "Интерфакс" из катарского посольства в Москве.
"Против Катара ведется провокационная кампания, основанная на утверждениях, которые основаны на абсолютных вымыслах, которые доказывают наличие планов нанести ущерб государству. Катар является действующим членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и привержен его договоренностям, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, выполняет свои обязательства в вопросах противостояния терроризму и экстремизму", - говорится в заявлении.
"Совершенно очевидно, что кампания в СМИ по изменению общественного мнения в регионе, и в особенности в странах Арабского залива, провалилась, что объясняет продолжающуюся эскалацию", - отмечается в документе.
"Выдвижение сфабрикованных причин для принятия мер против братского государства, входящего в состав ССАГПЗ, является лучшим доказательством того, что реальных причин для таких действий, принятых совместно с Египтом, не существует. Однако цель ясна - это установление попечительства над государством. Это само по себе нарушение его суверенитета, что категорически запрещено", - констатирует МИД Катара.
"Утверждения, содержащиеся в заявлениях о разрыве отношений, изданных тремя государствами, представляют собой скрытую попытку, которая лишь подтверждает заранее продуманное планирование кампании в СМИ, содержащей множество вымыслов.
Министерство иностранных дел подчеркивает, что меры, предпринятые против Государства Катар, не отразятся на нормальной жизни граждан и резидентов государства. Правительство Катара примет все необходимые меры обеспечить это и воспрепятствует попыткам повлиять и нанести ущерб народу и экономике Катара", - говорится в заявлении.
"В заключение, Министерство иностранных дел Катара выразило сожаление в связи с тем, что в критический момент три государства не нашли более важной и ключевой задачи для своих граждан, чем предпринять попытки нанести ущерб Государству Катар", - отмечается в заявлении МИД Катара.
Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала за распространение гостайны
Президент Азербайджана назначил Магеррама Алиева замминистра юстиции
Президент Алиев назначил Эльчина Гулиева начальником Госпогранслужбы в рамках структурных преобразований в ГПС
Убыток азербайджанского AccessBank по итогам 2016г превысил 90 млн манатов
Курс манат/доллар на 6 июня - 1,7021 AZN/$1
Глава Агролизинг получил серьезное предупреждение от руководства Минсельхоза
Общественный транспорт Баку перейдет на интенсивный режим работы в период этапа Ф-1
Азеригаз в январе-мае газифицировал около 170 новостроек
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека - МВД
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»