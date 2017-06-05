Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще один человек пострадал в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 148 преступлений, 36 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 72 человека.

Зафиксировано 17 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев