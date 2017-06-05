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Происшествия 05.06.2017 14:51

Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще один человек пострадал в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 148 преступлений, 36 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 72 человека.

Зафиксировано 17 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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