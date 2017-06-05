Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
Еще один человек пострадал в результате ДТП.
В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 148 преступлений, 36 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 72 человека.
Зафиксировано 17 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала за распространение гостайны
Президент Азербайджана назначил Магеррама Алиева замминистра юстиции
Президент Алиев назначил Эльчина Гулиева начальником Госпогранслужбы в рамках структурных преобразований в ГПС
Убыток азербайджанского AccessBank по итогам 2016г превысил 90 млн манатов
Курс манат/доллар на 6 июня - 1,7021 AZN/$1
Глава Агролизинг получил серьезное предупреждение от руководства Минсельхоза
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лидер лейбористов призвал премьера Британии уйти в отставку из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности
Египет потребовал от посла Катара в течение 48 часов выехать из страны
Президенты Литвы и Эстонии разошлись во мнениях об электронном голосовании
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»