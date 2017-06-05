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Регион 05.06.2017 15:04

Рост потребительских цен в Турции в мае замедлился впервые с начала года

Инфляция в Турции в мае замедлилась впервые с начала года, немного опустившись с максимального уровня за восемь лет.

Рост потребительских цен составил 11,72% в годовом выражении по сравнению с 11,87% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные.

Замедление инфляции может свидетельствовать об успехе мер турецкого центробанка, направленных на сокращение темпов роста цен в стране, пишет Financial Times. В частности, повышение базовых ставок привело к росту курса турецкой лиры - валюта отыграла падение в начале года, с марта прибавив 8% к доллару США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]