Рост потребительских цен в Турции в мае замедлился впервые с начала года

Инфляция в Турции в мае замедлилась впервые с начала года, немного опустившись с максимального уровня за восемь лет.

Рост потребительских цен составил 11,72% в годовом выражении по сравнению с 11,87% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные.

Замедление инфляции может свидетельствовать об успехе мер турецкого центробанка, направленных на сокращение темпов роста цен в стране, пишет Financial Times. В частности, повышение базовых ставок привело к росту курса турецкой лиры - валюта отыграла падение в начале года, с марта прибавив 8% к доллару США.