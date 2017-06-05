Президент Южной Кореи увеличит бюджетные расходы на $10 млрд для создания новых рабочих мест

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен увеличить план государственных расходов на 11,2 трлн вон ($10 млрд) - эти средства планируется направить на стимулирование экономического роста и создание рабочих мест, пишет The Wall Street Journal.

В среду план президента будет рассматриваться в парламенте страны.

Мун Чжэ Ин, занявший пост президента Южной Кореи в мае 2017 года, в ходе предвыборной кампании пообещал создать 810 тыс. рабочих мест в государственном секторе в течение пяти лет.

Его первым указом на посту президента стало создание комитета, отвечающего за создание рабочих мест.

Согласно оценкам министерства финансов Южной Кореи, дополнительный бюджет в размере 11,2 трлн вон позволит правительству создать порядка 12 тыс. новых рабочих мест, в том числе полицейских, пожарных, солдат и учителей. Выделенные средства также помогут сохранить рабочие места в здравоохранении и других социальных сферах.

Ухудшение ситуации с занятостью в стране, особенно среди молодежи, требует дополнительных госрасходов, отмечают в южнокорейском Минфине. Безработица среди молодежи в стране достигает 10%, что вдвое выше общего уровня безработицы.

Высокая безработица среди молодежи является "структурной проблемой", отмечает экономист DBS Bank в Сингапуре Тьеинг Ма. В стране много высокообразованных молодых людей, которые ищут достойную работу, однако южнокорейская экономика просто не создает рабочие места, требующие высококвалифицированных служащих, в достаточном количестве, говорит эксперт.

В Минфине надеются, что создание новых рабочих мест в госсекторе подтолкнет к росту слабый потребительский спрос. Южнокорейская экономика наращивает экспорт, однако внутренний спрос остается слабым.

Согласно оценкам Минфина, ВВП страны в 2017 году увеличится на 2,6% после подъема на 2,8% в предыдущем году. Дополнительные расходы бюджета, как ожидается, добавят 0,2 процентного пункта к годовому показателю роста ВВП как в текущем, так и в следующем году.