Азербайджан в мае увеличил добычу нефти до 785 тыс. б/с, соблюдает договоренности в рамках не-ОПЕК - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в мае 2017 года составил 785,3 тыс. баррелей, сообщается в информации министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в мае в Азербайджане составил 785,3 тыс. баррелей, из которых 730,3 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 55 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тыс. баррелей.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в мае текущего года составил 596,5 тыс. баррелей нефти, 55 тыс. баррелей конденсата и 12,2 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки – до ниже 800 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в январе-мае выполнял взятые обязательства по сокращению добычи.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки.

Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков. Страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года).

Н.Аббасова