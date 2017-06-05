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Регион 05.06.2017 15:28

Вблизи Тбилиси начались учения спецназа Грузии, Турции и Азербайджана

Военно-полевые учения подразделений армейского спецназа Грузии, Турции и Азербайджана "Кавказский орел 2017" начались в понедельник на полигоне базы "Вазиани" вблизи Тбилиси, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

"В учениях будут использованы сухопутные и воздушные компоненты. Участники учений должны будут решить ряд специальных тактических, огневых, инженерных задач, а также проявить медицинскую подготовку", - отметили в пресс-службе.

Учения продлятся 10 дней.

Трехсторонние учения "Кавказский орел" проводятся с 2009 года в третий раз. Ранее они дважды проходили в Турции.

В конце мая министры обороны Грузии, Турции и Азербайджана подписали в Батуми меморандум о сотрудничестве оборонных ведомств, предполагающий, в том числе, и проведение трехсторонних военных учений.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЧЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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