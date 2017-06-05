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Регион 05.06.2017 17:15

Анкара огорчена решением ряда арабских стран в отношении Катара и настаивает на диалоге - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник выразил сожаление по поводу решения Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, ОАЭ, Йемена и Мальдивских островов разорвать дипломатические отношения с Катаром.

Турция "огорчена" таким решением и настаивает на "продолжении диалога", заявил он.

Ранее в понедельник Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

В этих странах заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипломатического персонала, прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром.

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ.

В свою очередь в Дохе назвали эти решения "безосновательными" и заявили, что они являются попыткой нарушения суверенитета Катара.

При этом некоторые наблюдатели считают, что истинной причиной послужило то, что в ходе прошедшего неделю назад саммита стран Персидского залива катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БЛИЖВОСТОК, КАТАР, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]