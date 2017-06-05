Президенты Литвы и Эстонии разошлись во мнениях об электронном голосовании

Президенты Литвы Даля Грибаускайте (Dalia Grybauskaite) и Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) высказали различные мнения по поводу электронного голосования на выборах.
На состоявшейся в понедельник пресс-конференции Д.Грибаускайте выразила сомнение в объективности этого способа голосования и сказала, что в ее стране в ближайшее время он не будет применяться. Как она подчеркнула, в конституции Литвы содержится требование к анонимности и безопасности выборов, чего электронное голосование обеспечить не может.
"В демократической стране необходимы анонимность, безопасность и ответственность. Но в настоящее время они не могут на сто процентов быть обеспечены, особенно в условиях существующей кибербезопасности", - сказала она.
Глава Литовского государства напомнила, что ряд стран уже предпринимал попытки ввести у себя этот способ голосования, но был вынужден от него отказаться.
В то же время она не исключила, что с развитием технологий, обеспечивающих надежность электронного голосования, оно будет применяться и в ее стране.
Президент Эстонии не согласилась с Д.Грибаускайте. Она отметила, что электронные выборы могут быть безопасными, как, например, в ее стране, где они применяются с 2005 года. Но при этом она не рекомендовала начинать с этой системы дигитализацию всего государства.
"Прежде всего, необходимо сделать доступными самые простые электронные услуги - чтобы люди пользовались электронным пространством, получая социальные услуги", - сказала К.Кальюлайд.
Она высказалась также за контроль над дигитальным пространством. "Мы должны защищать себя, у нас в Европе должна быть дигитальная гигиена. Так же, как мы не оставляем без охраны улицы, когда там есть жулики, мы не можем оставлять без надзора и дигитальное пространство", - считает глава государства.
Президенты Эстонии и Литвы на состоявшейся в понедельник встрече обсудили вопросы двусторонних отношений, регионального сотрудничества, предстоящего председательства Эстонии в Совете ЕС, а также Восточное партнерство, Brexit, проблемы миграции и другие актуальные темы.
Во вторник К.Кальюлайд и Д.Грибаускайте выступят в Таллине со вступительными речами на общеевропейской конференции - диалоге на тему интернета EuroDIG 2017 - "DIGital futures: promises and pitfalls".
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, "EuroDIG - это открытая европейская платформа по обсуждению управлению интернетом и связанным с ним темами во всех целевых группах - правительствах, свободных обществах, частном секторе, техносекторе, активистах интернета и прав человека, а также международных организациях".
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