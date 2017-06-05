Президент Азербайджана назначил Магеррама Алиева замминистра юстиции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил в понедельник Магеррама Алиева заместителем министра юстиции республики, сообщают местные СМИ.

До нового назначения М.Алиев занимал пост заведующего отделом по вопросам обороны, помощником Президента по вопросам обороны.

Таким образом, количество заместителей министра юстиции Азербайджана увеличилось до четырех.

А.Азизов