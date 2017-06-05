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Внутренняя политика 05.06.2017 15:55

Президент Азербайджана назначил Магеррама Алиева замминистра юстиции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил в понедельник Магеррама Алиева заместителем министра юстиции республики, сообщают местные СМИ.

До нового назначения М.Алиев занимал пост заведующего отделом по вопросам обороны, помощником Президента по вопросам обороны.

Таким образом, количество заместителей министра юстиции Азербайджана увеличилось до четырех.

А.Азизов

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Тэги: ЮСТИЦИЯ, ЗАММИНИСТРА, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]