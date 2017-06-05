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ТЭК 05.06.2017 16:04

SOCAR оценивает инвестиции в новый нефтехимический комплекс в Турции в $3 млрд

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует вложить порядка $3 млрд в создание нового нефтехимического предприятия в Турции, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на начальника Управления инвестиций SOCAR Вагифа Алиева.

«Мы в настоящее время работаем над вопросом инвестирования в новое нефтехимическое производство на полуострове Петким. В этом вопросе тесно сотрудничаем с правительством Турции, которое позитивно относится к этой идее. Новое предприятие может стать вторым Petkim, объем инвестиций в его создание оценивается около $3 млрд», - сообщил В.Алиев.

По его словам, Petkim работает на 93% своей мощности, но потребности Турции в нефтехимической продукции покрываются только на 18%. В этой связи SOCAR планирует наладить в Турции производство каучука и многих других новых видов химпродукции.

«Для создания новых мощностей на Petkim Petrokimya Holding уже нет места. Мы можем создать предприятие, по мощностям превышающее Petkim, но рядом с уже действующим комплексом. В этой связи работаем с правительством, чтобы этот проект расценивался как стратегический. Это даст нам большое преимущество и облегчит его финансирование», - заявил В.Алиев.

Он также сообщил, что рыночная стоимость комплекса Petkim Petrokimya Holding, который SOCAR приобрел в 2008 году, в настоящее время оценивается в $2,1 млрд. Суммарный инвестиции Госнефтекомпании Азербайджана в развитие комплекса Petkim за эти годы составили 730 млн.

Кроме того, отметил В.Алиев, азербайджанские инвестиции в экономику Турции, запланированные на уровне $18 млрд до 2020 года, уже составили $11 млрд.

Ранее со ссылкой на главу SOCAR Turkiye Enerji Заура Гахраманова сообщалось, что в настоящее время компания приступила к инженерным работам в рамках создания в Турции нового нефтехимического предприятия. По его словам, эти работы завершится в конце текущего года. По итогам этих работ определятся технические параметры предприятия и точный объем инвестиций.

По его словам, реализация данного проекта позволит компании создать полный цикл по производству нефтехимической продукции из продуктов переработки нефти.

SOCAR в настоящее время является владельцем 51%-го пакета акций нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding в Турции, а также осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода STAR, контейнерного терминала Petlim Limanchilik, ветряной электростанции, а также занимается поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ПРОЕКТА, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]