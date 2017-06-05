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СНГ 05.06.2017 16:20

Володин заявляет о важности межпарламентских контактов между Россией и Сербией

Контакты по парламентской линии между Россией и Сербией способствуют развитию политического диалога двух стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Белграде.

"Этот формат межпарламентского взаимодействия становится важной площадкой для ещё более активного политического диалога между Россией и Сербией. Исходим из того, что совместная работа российских и сербских парламентариев вносит весомый вклад в реализацию положений двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной президентами наших стран 24 мая 2013 года в Сочи", - сказал В.Володин в понедельник на заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной, которая начала свою работу в Белграде.

Как отметил спикер, повестка дня заседания отражает широкий спектр двустороннего сотрудничества, прежде всего, его парламентское измерение. "Помимо вопросов межпарламентского взаимодействия, было бы правильно предметно обсудить проблемы региональной стабильности и безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и нелегальной миграции", - сказал В.Володин.

Он также считает правильным в рамках комиссии уделить внимание вопросу парламентского сопровождения экономического, торгового и культурного сотрудничества.

В.Володин рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе защиты прав национальных делегаций в ПАСЕ.

"ПАСЕ должна претерпеть изменения, ее регламент, безусловно, требует ревизии, учитывая, что в том виде, как он сегодня зафиксирован, это не место для дискуссии, где могут лишать и слова, где мнение национальных делегаций не учитывается", - отметил спикер Госдумы.

"Есть большинство, и оно вправе принимать решение, но каждая парламентская делегация, каждый депутат имеет право на свою точку зрения. И эти права должны быть незыблемыми. ПАСЕ должна обеспечить реализацию этих прав. Сегодня мы можем констатировать, что это не так. Это плохо", - сказал В.Володин журналистам.

Он напомнил, что Россия не принимает участие в работе ПАСЕ, потому что "наша позиция заключается в отстаивании незыблемых прав". По его словам, особенно в парламентской структуре эти права должны быть защищены.

"В этих вопросах и в вопросах отстаивания фундаментальных прав граждан мы хотели бы иметь поддержку наших коллег из Народной скупщины Сербии и вместе отстаивать эти вопросы, которые, я надеюсь, у вас не вызывают никакого сомнения", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, ПАРЛАМЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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