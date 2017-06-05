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Дальнее зарубежье 05.06.2017 18:09

Египет потребовал от посла Катара в течение 48 часов выехать из страны

МИД Египта объявил, что предоставил послу Катара в Каире 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Египта, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Кроме этого, МИД предписал послу Египта в Катаре в течение двух дней вернуться обратно на родину.

Ранее египетские власти, ссылаясь на необходимость обеспечения национальной безопасности, также прервали воздушное и морское сообщение между Египтом и Катаром и закрыли египетское воздушное пространство для катарских самолетов.

В понедельник Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

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Тэги: ЕГИПЕТ, КАТАР, ПОСОЛ, УСЛОВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]