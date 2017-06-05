Египет потребовал от посла Катара в течение 48 часов выехать из страны

МИД Египта объявил, что предоставил послу Катара в Каире 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Египта, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс".
Кроме этого, МИД предписал послу Египта в Катаре в течение двух дней вернуться обратно на родину.
Ранее египетские власти, ссылаясь на необходимость обеспечения национальной безопасности, также прервали воздушное и морское сообщение между Египтом и Катаром и закрыли египетское воздушное пространство для катарских самолетов.
В понедельник Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.
Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".
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