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Социум 05.06.2017 16:32

Общественный транспорт Баку перейдет на интенсивный режим работы в период этапа Ф-1

Специальный План управления общественным транспортом составлен в связи с проведением 23-25 июня в Баку «Гран-при Азербайджана» гонок «Формула 1», сообщают организаторы этапа Baku City Circuit (BCC).

«Общественный транспорт в период проведения в Баку «Гран-при Азербайджана» «Формулы 1» будет работать в интенсивном режиме», - сказано в сообщении.

В соответствии с указанным планом, на период гоночного уик-энда, 23-25 июня для обслуживания территории вокруг трека некоторые автобусы и станции метро будут работать с 06:00 утра до 02:00 часов ночи, т.е. 20 часов в день.

Так, в дни проведения гонок автобусы по маршруту №65 будут следовать до Центрального универмага (ЦУМ).

Частичные ограничения будут применяться также к маршрутам №5 и №53.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА/1, ТРАНСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]