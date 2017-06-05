Общественный транспорт Баку перейдет на интенсивный режим работы в период этапа Ф-1

Специальный План управления общественным транспортом составлен в связи с проведением 23-25 июня в Баку «Гран-при Азербайджана» гонок «Формула 1», сообщают организаторы этапа Baku City Circuit (BCC).
«Общественный транспорт в период проведения в Баку «Гран-при Азербайджана» «Формулы 1» будет работать в интенсивном режиме», - сказано в сообщении.
В соответствии с указанным планом, на период гоночного уик-энда, 23-25 июня для обслуживания территории вокруг трека некоторые автобусы и станции метро будут работать с 06:00 утра до 02:00 часов ночи, т.е. 20 часов в день.
Так, в дни проведения гонок автобусы по маршруту №65 будут следовать до Центрального универмага (ЦУМ).
Частичные ограничения будут применяться также к маршрутам №5 и №53.
Р.Бабаев
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