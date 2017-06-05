Лидер лейбористов призвал премьера Британии уйти в отставку из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности

Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна уйти в отставку, поскольку ее предыдущие действия привели к ухудшению ситуации в области безопасности, заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью телеканалу Ай-Ти-Ви.
По словам Дж.Корбина, в то время, когда Т.Мэй занимала пост главы МВД Великобритании в 2010-2016 годах, произошло значительное сокращение штатов полиции, что привело к проблемам с обеспечением безопасности Великобритании.
"Я бы поддержал (отставку Т.Мэй - ИФ), потому что уже были призывы со стороны очень ответственных людей, очень обеспокоенных тем фактом, что все то время, пока она возглавляла министерство внутренних дел, происходили сокращения числа сотрудников полиции", - сказал Дж.Корбин.
"И теперь она говорит, что у нас есть проблема - да, это действительно так. Но нам не нужно было сокращать число полицейских", - отметил он.
Лидер британских лейбористов добавил, что выборы в парламент 8 июня могут стать "лучшей возможностью", чтобы отправить в отставку Т.Мэй.
Назначены члены Наблюдательного совета Госфонда поддержки развития СМИ Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала за распространение гостайны
Президент Азербайджана назначил Магеррама Алиева замминистра юстиции
Убыток азербайджанского AccessBank по итогам 2016г превысил 90 млн манатов
Курс манат/доллар на 6 июня - 1,7021 AZN/$1
Глава Агролизинг получил серьезное предупреждение от руководства Минсельхоза
Президент Алиев распорядился о выделении 10,5 млн манат на улучшение водоснабжения в регионах Азербайджана
Общественный транспорт Баку перейдет на интенсивный режим работы в период этапа Ф-1
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»