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Дальнее зарубежье 05.06.2017 18:16

Лидер лейбористов призвал премьера Британии уйти в отставку из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности

Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна уйти в отставку, поскольку ее предыдущие действия привели к ухудшению ситуации в области безопасности, заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью телеканалу Ай-Ти-Ви.

По словам Дж.Корбина, в то время, когда Т.Мэй занимала пост главы МВД Великобритании в 2010-2016 годах, произошло значительное сокращение штатов полиции, что привело к проблемам с обеспечением безопасности Великобритании.

"Я бы поддержал (отставку Т.Мэй - ИФ), потому что уже были призывы со стороны очень ответственных людей, очень обеспокоенных тем фактом, что все то время, пока она возглавляла министерство внутренних дел, происходили сокращения числа сотрудников полиции", - сказал Дж.Корбин.

"И теперь она говорит, что у нас есть проблема - да, это действительно так. Но нам не нужно было сокращать число полицейских", - отметил он.

Лидер британских лейбористов добавил, что выборы в парламент 8 июня могут стать "лучшей возможностью", чтобы отправить в отставку Т.Мэй.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, ПРЕМЬЕР, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]