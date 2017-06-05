Лидер лейбористов призвал премьера Британии уйти в отставку из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности

Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна уйти в отставку, поскольку ее предыдущие действия привели к ухудшению ситуации в области безопасности, заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью телеканалу Ай-Ти-Ви.

По словам Дж.Корбина, в то время, когда Т.Мэй занимала пост главы МВД Великобритании в 2010-2016 годах, произошло значительное сокращение штатов полиции, что привело к проблемам с обеспечением безопасности Великобритании.

"Я бы поддержал (отставку Т.Мэй - ИФ), потому что уже были призывы со стороны очень ответственных людей, очень обеспокоенных тем фактом, что все то время, пока она возглавляла министерство внутренних дел, происходили сокращения числа сотрудников полиции", - сказал Дж.Корбин.

"И теперь она говорит, что у нас есть проблема - да, это действительно так. Но нам не нужно было сокращать число полицейских", - отметил он.

Лидер британских лейбористов добавил, что выборы в парламент 8 июня могут стать "лучшей возможностью", чтобы отправить в отставку Т.Мэй.