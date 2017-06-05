Глава МИД Венгрии призывает РФ не считать присоединение Черногории к НАТО угрозой безопасности

России не следует рассматривать присоединение Черногории к НАТО как угрозу своей безопасности, заявил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Россия не должна рассматривать расширение НАТО на Восточные Балканы в качестве угрозы", - сказал П.Сийярто в интервью "Интерфаксу".

Министр отметил, что "в этом регионе в настоящий момент наблюдается серьезная напряженность".

"И наилучшим, и по сути единственным выходом из этой ситуации является интеграционный путь - будь то европейская интеграция, будь то североатлантическая", - сказал венгерский министр.

П.Сийярто отметил, что в Будапеште также "настаивают на ускорении переговорного процесса по вступлению Сербии в Евросоюз".

"И по этой же причине мы поддерживаем интеграционные устремления Черногории и Македонии. Мы смотрим на эту ситуацию не с позиции России, а с центрально-европейской и венгерской точек зрения", - сказал венгерский министр.

"В случае торможения интеграционных процессов на Восточных Балканах могут возникнуть серьезные опасения относительно ситуации с безопасностью в этом регионе", - добавил он.