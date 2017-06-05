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Дальнее зарубежье 05.06.2017 18:34

Глава МИД Венгрии призывает РФ не считать присоединение Черногории к НАТО угрозой безопасности

России не следует рассматривать присоединение Черногории к НАТО как угрозу своей безопасности, заявил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Россия не должна рассматривать расширение НАТО на Восточные Балканы в качестве угрозы", - сказал П.Сийярто в интервью "Интерфаксу".

Министр отметил, что "в этом регионе в настоящий момент наблюдается серьезная напряженность".

"И наилучшим, и по сути единственным выходом из этой ситуации является интеграционный путь - будь то европейская интеграция, будь то североатлантическая", - сказал венгерский министр.

П.Сийярто отметил, что в Будапеште также "настаивают на ускорении переговорного процесса по вступлению Сербии в Евросоюз".

"И по этой же причине мы поддерживаем интеграционные устремления Черногории и Македонии. Мы смотрим на эту ситуацию не с позиции России, а с центрально-европейской и венгерской точек зрения", - сказал венгерский министр.

"В случае торможения интеграционных процессов на Восточных Балканах могут возникнуть серьезные опасения относительно ситуации с безопасностью в этом регионе", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ЧЕРНОГОРИЯ, ВЕНГРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]