Главе МИД ФРГ Зигмару Габриэлю не удалось договориться с властями Турции о неограниченном праве для немецких парламентариев посещать военнослужащих Бундесвера, размещенных на турецкой базе ВВС "Инджирлик".

Последняя попытка урегулировать конфликт между Берлином и Анкарой потерпела неудачу, сообщила радиостанция "Дойче велле".

"Я очень об этом сожалею, но прошу понять, что мы будем вынуждены передислоцировать солдат (Бундесвера с базы "Инджирлик")", - заявил З.Габриэль после встречи в понедельник в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Формальное решение о выводе немецких военных из Турции еще не принято, и нет никакого плана того, как это может происходить. Однако никакой альтернативы передислокации немецких военнослужащих с "Инджирлика" не существует, отметил З.Габриэль.

Накануне визита в Турцию глава МИД ФРГ заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag о возможном сотрудничестве Бундесвера с Иорданией.

Если власти Турции не могут или не хотят разрешить немецким депутатам приезжать в "Инджирлик" из внутриполитических соображений, то Берлин и Анкара должны договориться об окончании размещения войск без конфликта и на партнерских основаниях, сказал он.

По словам З.Габриэля, нет никаких препятствий для передислокации немецкого контингента в Иорданию, с которой сотрудничают многие западные страны.

"Уже несколько десятилетий Иордания является одним из якорей стабильности в этом регионе", - заявил дипломат.

На базе "Инджирлик" размещены около 260 немецких военнослужащих. Они поддерживают воздушные удары по базам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов.

Конфликт вокруг базы между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета Бундестага ФРГ по обороне, которая должна была посетить "Инджирлик". На этот шаг турецкие власти пошли после того, как Берлин предоставил убежище военнослужащим из Турции, которых на родине подозревают в причастности к неудавшейся попытке государственного переворота, предпринятой в июле 2016 года.