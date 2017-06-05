Глава Агролизинг получил серьезное предупреждение от руководства Минсельхоза

Министерство сельского хозяйства Азербайджана приняло меры дисциплинарного взыскания к руководству государственной лизинговой компании ОАО «Агролизинг», говорится в сообщении ведомства.
«В связи с недочетами в работе председатель Агролизинг Эльшан Мамедов получил серьезное предупреждение, начальник отдела содержания, продажи и лизинга племенного скота Камиль Шамилов получил строгий выговор», - сообщил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на заседании коллегии ведомства.
Кроме того, от своих должностей освобождены директора региональных представительств и управлений общества в Сабирабадском, Агджабединском, Агсуинском, Шамахинском районах.
«Кроме того, выговоры получили директора региональных представительств и управлений Агролизинг в Хачмазском, Саатлынском, Товузском, Агдашском, Газахском, Исмаиллинском районах», - сказано в сообщении.
Министр Г.Асадов дал руководству компании указания и рекомендации, касающиеся хранения удобрений на складах, своевременного сбора средств от продажи и лизинга сельхозтехники, совершенствования электронной системы АПК, усиления координации между региональными структурами компании и т.д.
Как сообщалось ранее, чистый убыток ОАО «Агролизинг» по итогам 2016 года составил 11 млн 75,187 тыс. манатов, что в 17,3 раза превышает убытки за 2015 год.
ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана. Компания занимается закупкой сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений с последующей сдачей в лизинг предпринимателям.
А.Ахундов
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