Оппозиция в Молдавии, выступающая против изменения избирательной системы, обвиняет демократов в угрозах и давлении

Оппозиционная в Молдавии партия "Гражданская платформа "Достоинства и правды" (DA) в преддверии рассмотрения законопроекта об изменении избирательной системы выступила с критикой демократов, обвинив их в давлении на граждан и бизнес.
"Плахотнюк (председатель ДПМ - ИФ) и его окружение пытаются установить в Молдавии свой мафиозный режим, а якобы проевропейский путь Молдавии и заключение ею Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС - не более чем ширма для сокрытия антинародной диктатуры", - говорится в распространенном в понедельник заявлении партии.
В партии заявили о "беспрецедентном давлении на граждан правоохранительными органами с использованием методов запугивания, преследования, различных штрафных санкций в нарушении элементарных принципов демократии".
"Бизнес подвергается проверкам со стороны Налоговой службы, Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Экономической полиции. Членам DA угрожают в открытую, призывая покинуть партию. За многими ведется наблюдение, постоянно следуют звонки из полиции. Накануне протеста, 11 июня, против лидера партии Андрея Нэстасе ведется кампания очернения его политического имиджа. Продолжают возбуждаться судебные дела против участников протестов. Многим инкриминируют "организацию массовых беспорядков"", - говорится в документе.
Руководство партии призвало правоохранительные органы "прекратить использование незаконных методов в отношении протестующих и несогласных с властью".
Партия "Гражданская платформа "Достоинства и правды" (DA) призвала граждан присоединиться к гражданской акции 11 июня у парламента Молдавии.
Акция приурочена к заседанию 16 июня Венецианской Комиссии, которая вынесет решение на принятый парламентом Молдавии в первом чтении проект закона о введении в республике смешанной системы выборов, когда 50 депутатов парламента будут избираться по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. Этот законопроект - компромисс, достигнутый правящей ДПМ и оппозиционной Партией социалистов.
Оппозиция полагает, что такая система нужна ДПМ, чтобы сохранить власть в республике и после очередных выборов в парламент в конце 2018 года.
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