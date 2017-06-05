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Дальнее зарубежье 05.06.2017 17:31

В американском городе Орландо произошла стрельба, поступают данные о жертвах

В городе Орландо в американском штате Флорида произошла стрельба, сообщает в понедельник телеканал "Фокс ньюс".

На месте работает полиция. По их данным, есть жертвы. Точное число пока не приводится.

Стрельба произошла неподалеку от Университета Фулл Сейл немногим ранее 9 утра по местному времени.

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Тэги: США, ГОРОД, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]