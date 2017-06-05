В американском городе Орландо произошла стрельба, поступают данные о жертвах

В городе Орландо в американском штате Флорида произошла стрельба, сообщает в понедельник телеканал "Фокс ньюс".

На месте работает полиция. По их данным, есть жертвы. Точное число пока не приводится.

Стрельба произошла неподалеку от Университета Фулл Сейл немногим ранее 9 утра по местному времени.