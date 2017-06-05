В Москве началась встреча главы МИД РФ с генсеком Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

В Москве заинтересованы в продолжении сотрудничества с Международным комитетом Красного креста по вопросам гуманитарной ситуации на Украине, а так же в Сирии, Афганистане и других странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы безусловно заинтересованы в продолжении сотрудничества с вами в том числе, по таким проблемам нашего региона, как гуманитарная ситуация на Украине, которая повлекла огромные потоки переселенцев в Российскую Федерацию, и недавнее оказание содействия жителям Северного Кавказа, пострадавшим от обильных дождей", - сказал С.Лавров, открывая встречу с генеральным секретарем Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхаджем Ас Си.
"Но совместные усилия мирового сообщества, конечно, востребованы в гораздо большем количестве регионов мира, а это Ближний Восток, где остро нуждаются в помощи и сирийцы, и йеменцы, и иракцы, это Афганистан. Рассчитываю все это вместе обсудить и посмотреть, как мы вместе можем эффективно взаимодействовать", - добавил министр.
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