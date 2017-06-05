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Внутренняя политика 05.06.2017 17:30

Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала за распространение гостайны

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству интернет портала Politico.az в связи с распространением непроверенной информации, наносящей ущерб государственным интересам республики.

«Главный редактор интернет портала Politico.az Асад Алиев был вызван в Генпрокуратуру, где ему сделано предупреждение в связи с распространяемыми порталом непроверенными и не основывающимися на официальные источники информациями, содержащими государственную тайну. В частности, информациями о военной, внешнеполитической, разведывательной и контрразведывательной деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

А.Алиев предупрежден о том, что распространение подобной информации способно нанести ущерб Азербайджану.

В соответствии с положениями статьи 10 закона «О прокуратуре» главный редактор Politico.az официально проинформирован о том, что в случае дальнейшего распространения порталом информаций, содержащих гостайну, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОРТАЛ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала за распространение гостайны

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]