Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала за распространение гостайны

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству интернет портала Politico.az в связи с распространением непроверенной информации, наносящей ущерб государственным интересам республики.
«Главный редактор интернет портала Politico.az Асад Алиев был вызван в Генпрокуратуру, где ему сделано предупреждение в связи с распространяемыми порталом непроверенными и не основывающимися на официальные источники информациями, содержащими государственную тайну. В частности, информациями о военной, внешнеполитической, разведывательной и контрразведывательной деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
А.Алиев предупрежден о том, что распространение подобной информации способно нанести ущерб Азербайджану.
В соответствии с положениями статьи 10 закона «О прокуратуре» главный редактор Politico.az официально проинформирован о том, что в случае дальнейшего распространения порталом информаций, содержащих гостайну, он может быть привлечен к уголовной ответственности.
Р.Бабаев
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