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Дальнее зарубежье 05.06.2017 17:41

Стрельба в американском Орландо стала причиной "множества смертельных случаев" - офис шерифа

Инцидент с применением оружия, который произошел в понедельник в Орландо (штат Флорида), повлек за собой многочисленные жертвы, сообщил офис шерифа округа Орандж.

Как отмечается в официальном аккаунте офиса шерифа в Твиттере, стрельба стала причиной "множества смертельных случаев".

Подробности произошедшего пока не известны, полиция обещает их обнародовать в ближайшее время, после того, как уточнит информацию.

Офис шерифа также информирует, что ряд улиц в Орландо перекрыт, на месте преступления работает полиция.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла неподалеку от университета Фулл Сейл немногим ранее 9 утра по местному времени.

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Тэги: США, ОРЛАНДО, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]