Инцидент с применением оружия, который произошел в понедельник в Орландо (штат Флорида), повлек за собой многочисленные жертвы, сообщил офис шерифа округа Орандж.

Как отмечается в официальном аккаунте офиса шерифа в Твиттере, стрельба стала причиной "множества смертельных случаев".

Подробности произошедшего пока не известны, полиция обещает их обнародовать в ближайшее время, после того, как уточнит информацию.

Офис шерифа также информирует, что ряд улиц в Орландо перекрыт, на месте преступления работает полиция.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла неподалеку от университета Фулл Сейл немногим ранее 9 утра по местному времени.