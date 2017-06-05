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СНГ 05.06.2017 19:31

РФ обжаловала решения ЕСПЧ о выплатах компенсаций осужденным за отправку в отдаленные от дома колонии

Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) замглавы Минюста Михаил Гальперин обжаловал несколько решений Страсбургского суда, в том числе, предписывающее выплатить компенсации осужденным, направленным в отдаленные от дома колонии, сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня М.Гальперин направил в Европейский суд обжалование на постановление по делу "Полякова и другие против РФ" от 7 марта 2017 года, в котором установлено нарушение права заявителей на уважение личной и семейной жизни в связи с определением для отбывания наказания в виде лишения свободы исправительных колоний, расположенных в отдаленных от места жительства заявителей регионах", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в своем ходатайстве о передаче дела в Большую палату ЕСПЧ "российские власти оспорили выводы Палаты Европейского суда о несоответствии положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод ряда статей Уголовно-исполнительного кодекса РФ, регламентирующих порядок выбора исправительного учреждения для отбывания тем или иным осужденным назначенного ему наказания".

"Критике также подвергнуто предложение Европейского Суда о необходимости проведения предварительных консультаций с осужденными на предмет определения места отбывания наказания, реализация которого, как следствие, приведет к невозможности своевременного и надлежащего исполнения приговора", - говорится в пресс-релизе.

В Минюсте сообщили, что российская сторона обратила внимание судей Большой Палаты Европейского Суда на отсутствие тщательного анализа ситуации каждого заявителя, в том числе, на тот факт, что свидания фактически были предоставлены.

"Позиция властей РФ о соответствии установленного порядка определения места отбывания наказания требованиям Конвенции подкреплена ранее сформированной практикой Европейского суда, согласно которой конвенционные положения не гарантируют право осужденного на выбор конкретного места отбывания наказания, и нахождение осужденных к лишению свободы на удаленном расстоянии от членов своих семей является прямым последствием вынесения обвинительного приговора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обжалование властей РФ будет рассмотрено коллегией из пяти судей Большой палаты ЕСПЧ, которые примут решение о наличии оснований для отмены указанного постановления по делу.

Кроме этого, сообщили в пресс-службе Минюста, М.Гальпериным в ЕСПЧ также направлены замечания по приемлемости и существу жалоб "Милица против России" и "Шалыев против России", в которых заявители предъявляют претензии к процедуре участия прокурора в судебном процессе по гражданским делам, поскольку это якобы нарушает право на справедливое судебное разбирательство и не соответствует принципу равноправия сторон.

Как сообщалось, 7 марта этого года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Эльвиры Поляковой, Натальи Кибало, Ивана Елиашвили, Владимира Повилова и других заявителей против России, обязав РФ выплатить им 27 тыс. 672 евро.В постановлении указывалось, что суд зафиксировал нарушение Россией статьи 8 (право на частную и семейную жизнь) и статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции по правам человека.

Таким образом, шесть заявителей по делу должны получить компенсацию со стороны РФ как за материальный, так и нематериальный ущерб, а также - возмещение судебных издержек.

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Тэги: РОССИЯ, ЕСПЧ, РЕШЕНИЯ, ОБЖАЛОВАНИЕ


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