Президент Алиев распорядился о выделении 10,5 млн манат на улучшение водоснабжения в регионах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в понедельник о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно распоряжению, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда президента Азербайджана выделяется 10,5 млн манатов.
Указанные финансовые средства выделяются с целью улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и приусадебных земельных участков, используемых для посева в 136 населенных пунктах 36 городов и районов с населением 375 тысяч человек, а также с целью проектирования и бурения 150 субартезианских колодцев для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Р.Бабаев
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