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Социум 05.06.2017 18:59

Президент Алиев распорядился о выделении 10,5 млн манат на улучшение водоснабжения в регионах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в понедельник о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда президента Азербайджана выделяется 10,5 млн манатов.

Указанные финансовые средства выделяются с целью улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и приусадебных земельных участков, используемых для посева в 136 населенных пунктах 36 городов и районов с населением 375 тысяч человек, а также с целью проектирования и бурения 150 субартезианских колодцев для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]