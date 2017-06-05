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Дальнее зарубежье 05.06.2017 19:48

Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов

Американская компания Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает около 57 тыс. мотоциклов.

Причиной этого является возможность выхода из строя маслопровода, что может привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла, сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

Компания заявила, что получила девять сообщений о неисправности маслопровода, которые привели к двум авариям и одной травме.

Под отзыв подпадают модели Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide и Road Glide Special, выпущенные со 2 июля прошлого года по 9 мая текущего года.

Выручка Harley-Davidson в первом квартале упала на 14% на фоне сокращения розничных продаж как в США, так и на зарубежных рынках. В том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе реализация мотоциклов компании уменьшилась на 9,3% из-за слабого спроса в Индии и Китае.

Harley-Davidson была основана в 1903 году и в настоящее время является крупнейшим производителем мотоциклов в США. Компания производит тяжелые мотоциклы для езды по шоссе, которые иначе называются "чопперы".

Котировки акций компании с начала текущего года опустились на 9%, в то время как американский фондовый индекс Standard & Poor s 500 увеличился за этот период на аналогичную величину.

Рыночная стоимость производителя мотоциклов оценивается сейчас примерно в $9,3 млрд.

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Тэги: США, МОТОЦИКЛЫ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]