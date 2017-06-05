Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов

Американская компания Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает около 57 тыс. мотоциклов.
Причиной этого является возможность выхода из строя маслопровода, что может привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла, сообщает Milwaukee Journal Sentinel.
Компания заявила, что получила девять сообщений о неисправности маслопровода, которые привели к двум авариям и одной травме.
Под отзыв подпадают модели Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide и Road Glide Special, выпущенные со 2 июля прошлого года по 9 мая текущего года.
Выручка Harley-Davidson в первом квартале упала на 14% на фоне сокращения розничных продаж как в США, так и на зарубежных рынках. В том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе реализация мотоциклов компании уменьшилась на 9,3% из-за слабого спроса в Индии и Китае.
Harley-Davidson была основана в 1903 году и в настоящее время является крупнейшим производителем мотоциклов в США. Компания производит тяжелые мотоциклы для езды по шоссе, которые иначе называются "чопперы".
Котировки акций компании с начала текущего года опустились на 9%, в то время как американский фондовый индекс Standard & Poor s 500 увеличился за этот период на аналогичную величину.
Рыночная стоимость производителя мотоциклов оценивается сейчас примерно в $9,3 млрд.
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